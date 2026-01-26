NON È PIÙ. Avella/Milano, lutto Antonio Caruso

Nova Milanese piange la scomparsa di Antonio Caruso, venuto a mancare all’età di 81 anni. Uomo stimato e affettuoso, Antonio lascia un ricordo profondità in tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.

A darne il doloroso annuncio sono i figli, i nipoti, i parenti e gli amici, che in queste ore si stringono nel ricordo di una persona semplice, presente e legata ai valori della famiglia.

I funerali si terranno mercoledì 28 gennaio alle ore 10.30 a Nova Milanese, direttamente presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonino Martire, preceduti dalla recita del Santo Rosario. Al termine della funzione religiosa, la cara salma proseguirà per la cremazione.

Antonio Caruso è composto presso la Casa Funeraria Luce, in via Torricelli 1 a Nova Milanese, dove sarà possibile rendergli omaggio negli orari di visita previsti.

La famiglia ringrazia fin d’ora quanti parteciperanno al lutto e si uniranno nel ricordo e nella preghiera, condividendo il saluto a una vita che ha lasciato un segno silenzioso ma autentico nella comunità.