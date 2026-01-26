Ex SS 403, nuova frana nel Vallo di Lauro: Rubinaccio chiede un Comitato Civico per una strada ormai al collasso

VALLO LAURO- “E’ bastata qualche ora di pioggia in più per ricordarci il vero e proprio dramma di un pezzo di territorio abbandonato ormai da anni a se’ stesso. Ovvero la ex Ss 403, che ha registrato l’ ennesimo smottamento. Una frana che è stata parzialmente contenuta e ha comunque invaso parzialmente la carreggiata”. C’è tanta amarezza nelle parole di Giuseppe Rubinaccio, che negli anni e’ stato attivamente impegnato nella battaglia per avere risposte sulla strada di collegamento tra il Vallo di Lauro e Forino e il capoluogo di provincia. “Da tempo viene sollecitata la massima attenzione ad una Provincia che vede il presidente e i suoi consiglieri di maggioranza evidentemente distratti da altre questioni.. Tutto questo mentre c’ è una parte di Irpinia che a causa delle frequenti pioggie cade come un gigante di argilla. Abbiamo una strada strategica come la 403 che sta cadendo a pezzi, detriti sulla carreggiata parzialmente invasa, crolli di muretti e allerta per la circolazione. Da anni ci sono rallentamenti e necessità di interventi di massima sicurezza. Si attende ancora quello annunciato e appaltato da tempo. Ma la Provincia di Avellino e l’amministrazione Buonopane continua a non dare risposte ai cittadini”. Per questo motivo, conclude Rubinaccio: “e’ arrivato il momento che si formi un Comitato Civico per sollecitare e vigilare su quella strada e sui lavori da realizzare”.