Mugnano del Cardinale: i 70 anni di Elvira Litto

Un compleanno speciale quello che oggi si festeggia a Mugnano del Cardinale, dove Elvira Litto (Zipitona) raggiunge il prestigioso traguardo dei 70 anni, avvolta dall’affetto sincero della sua famiglia e di tutte le persone che le vogliono bene.

Settant’anni vissuti con semplicità, amore e grande dedizione, sempre animati da un pensiero gentile per gli altri e da quella dolcezza che da sempre la contraddistingue. Un cammino di vita fatto di valori autentici, di famiglia, di gesti quotidiani e di attenzioni silenziose che lasciano un segno profondo nel cuore di chi ha la fortuna di conoscerla e di starle accanto.

Con profondo affetto arrivano gli auguri del marito Michele e del figlio Francesco, che desiderano dedicarle parole sincere, cariche di emozione e di amore:

“Sei il cuore della nostra famiglia, una presenza preziosa che rende ogni giorno più sereno. Grazie per tutto l’amore, la pazienza e la forza che ci doni. Anche se questo è un momento un po’ particolare, sappiamo che lei continua a guardarci e a proteggerci da lassù. Ti auguriamo tanta salute, tranquillità e ancora tanti momenti belli da condividere insieme. Buon compleanno.”

Agli auguri della famiglia si unisce anche la redazione di Binews, che con grande piacere celebra questo importante traguardo, augurando a Elvira serenità, sorrisi e tanti giorni felici, accompagnati dall’affetto delle persone care.