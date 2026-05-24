NON È PIU’. Avella, lutto Salvatore Zabarino

La comunità di Avella piange la scomparsa di Salvatore Zabarino, venuto a mancare all’età di 66 anni.
A darne il triste annuncio la moglie Maria Addolorata Basile, i figli Luisa, Cosimo, Annarita ed Emanuele, il genero Sebastiano Conte, la nuora Francesca Caccavale, insieme ai fratelli, alle sorelle, ai cognati, alle cognate, ai nipoti e a tutti i parenti.
I funerali si terranno domani, 24 maggio 2026, alle ore 16:30, partendo dall’abitazione dell’estinto in via Tarquinio Vitale 4, per la Chiesa di San Pietro Apostolo in Avella.
In questo momento di dolore, alla famiglia Zabarino giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità