Coldiretti porta “Campagna Amica per la Salute” al Moscati di Avellino: il mercato contadino arriva in ospedale

Fa tappa all’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino la grande iniziativa nazionale con cui Coldiretti porterà i mercati contadini davanti a 70 ospedali italiani. In Campania saranno coinvolti anche il Policlinico Federico II e il Santobono-Pausilipon di Napoli, il Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, il Ruggi d’Aragona di Salerno e il San Pio di Benevento. Appuntamento venerdì 10 luglio, dalle 8.00 alle 13.00, con “Campagna Amica per la Salute“, il progetto promosso da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, in collaborazione con Aletheia, che nel capoluogo irpino, grazie alla sinergia tra Azienda Moscati, ASL Avellino e Coldiretti Avellino, approderà nel piazzale Rotondi della città ospedaliera.

Alle ore 10.00 è prevista l’inaugurazione alla presenza del Direttore Generale dell’Azienda Moscati Germano Perito, del Direttore Generale dell’ASL Avellino Maria Concetta Conte, del Sindaco di Avellino Nello Pizza e della presidente di Coldiretti Avellino Veronica Barbati.

Per l’intera mattinata pazienti, familiari, operatori sanitari e cittadini potranno acquistare direttamente dai produttori ortofrutta, formaggi, olio extravergine d’oliva e numerose altre eccellenze della filiera agricola campana, incontrando le aziende che ogni giorno lavorano per portare sulle tavole prodotti genuini, tracciabili e di qualità. Sarà inoltre possibile ricevere informazioni sul valore di una corretta alimentazione come strumento di tutela della salute.

«Con questa iniziativa – dichiara Maria Tortoriello, direttrice di Coldiretti Avellino – vogliamo rafforzare il legame tra Agricoltura e Salute, portando il Mercato di Campagna Amica in un luogo simbolo della cura per la città di Avellino e per l’intera Irpinia. A tal proposito ringrazio l’azienda ospedaliera Moscati per la disponibilità e la sensibilità mostrata. Crediamo che promuovere il consumo di prodotti locali, freschi e di stagione significhi investire concretamente nella salute dei cittadini perché la prevenzione parte proprio dalla tavola».

«Campagna Amica per la Salute – afferma Veronica Barbati, presidente di Coldiretti Avellino – rappresenta un esempio concreto e naturale di una sinergia tra medicina e cibo che i nostri agricoltori s’impegnano a produrre ogni giorno. Ma rende anche evidente come gli agricoltori siano al servizio della collettività, promuovendo in prima persona una cultura della salute e della sostenibilità, contribuendo a diffondere maggiore consapevolezza sul valore del nostro cibo locale. Il coinvolgimento di istituzioni, operatori sanitari, imprese agricole e cittadini è strategico per costruire questo percorso comune nella difesa delle nostre produzioni e della salute di tutti».

«La salute si costruisce ogni giorno, anche attraverso le scelte che facciamo a tavola – lo dichiara Maria Concetta Conte, direttore generale ASL Avellino – Portare il mercato di Campagna Amica all’interno di un ospedale significa promuovere una cultura della prevenzione che parte dall’alimentazione, valorizzando al tempo stesso le eccellenze del nostro territorio e il lavoro dei produttori locali. È un’iniziativa che unisce sanità, agricoltura e comunità in un percorso comune di benessere, confermando come la promozione della salute non si esaurisca nei luoghi di cura, ma si realizzi anche attraverso corretti stili di vita, educazione alimentare e sostenibilità. Come Asl Avellino crediamo fortemente in questo modello di collaborazione tra istituzioni come Coldiretti, perché investire nella prevenzione significa investire nel futuro e nella qualità della vita dei cittadini. Significa essere in salute, insieme».

«L’ospedale non è soltanto un luogo di cura – evidenzia il Direttore generale dell’Azienda Moscati, Germano Perito -, ma anche uno spazio in cui promuovere la salute. È questo il significato più autentico dell’iniziativa di Coldiretti, che l’Azienda ospedaliera è lieta di ospitare nell’ambito delle attività promosse dal territorio per diffondere la cultura della prevenzione: un’opportunità sia per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una corretta alimentazione e rafforzare la consapevolezza che il benessere nasce anche dalla qualità del cibo, sia per valorizzare le produzioni locali, espressione di una filiera controllata che assicura tracciabilità, sicurezza e genuinità».

L’obiettivo del progetto è consolidare nel tempo la presenza dei mercati di Campagna Amica anche all’interno delle strutture sanitarie, offrendo a pazienti, personale ospedaliero e cittadini un’opportunità concreta per avvicinarsi a un modello alimentare sano, sostenibile e profondamente legato al territorio. È questa la mission di Coldiretti che si coniuga bene con gli obiettivi di chi intende fare sanità in maniera sostenibile ed efficace, al servizio del territori.