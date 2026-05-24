Forino (AV) – Maltrattamenti in famiglia: arrestata 50enne dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Forino hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 50 anni, ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia e violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.
Secondo quanto reso noto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, la donna, nonostante fosse sottoposta alla misura cautelare che le vietava il ritorno nell’abitazione familiare a seguito di precedenti episodi di violenza, avrebbe fatto rientro in casa aggredendo un familiare.
L’intervento tempestivo dei militari dell’Arma, immediatamente allertati, ha consentito di bloccare la 50enne ed evitare conseguenze più gravi.
Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, la donna è stata condotta in caserma e, dopo le formalità di rito, trasferita presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.
Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri. Il comunicato è stato diffuso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino in data 24 maggio 2026.