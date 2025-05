NON E’ PIU’. Avella dà l’addio a Francesco Alaia: aveva 79 anni

La comunità di Avella si stringe attorno alla famiglia di Francesco Alaia, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 79 anni.

A darne il triste annuncio la moglie Giovanna Alfieri, i figli Elia e Luisa, il fratello Grazio, le sorelle Rosetta e Maria, il genero Ernesto Piantino, la nuora Angela Sorice, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

Le esequie si terranno domani, 9 maggio, con partenza alle ore 10:30 dalla casa dell’estinto in via Purgatorio, 75, per la chiesa di San Romano Martire di Avella, dove parenti e amici potranno dare l’ultimo saluto. Successivamente, la salma sarà trasferita al crematorio di Domicella.

La famiglia ha scelto di dispensare dai fiori, considerando valido il presente anche come ringraziamento per quanti vorranno unirsi nel ricordo.

Avella saluta con affetto un uomo stimato e ben voluto, lasciando un vuoto profondo in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.