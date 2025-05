Massa Lubrense piange il sindaco Lorenzo Balducelli

Massa Lubrense – È venuto a mancare a Napoli, dopo una lunga malattia, Lorenzo Balducelli, sindaco di Massa Lubrense. Aveva 68 anni. La notizia è stata diffusa dal Comune con un messaggio semplice e toccante sul sito istituzionale: “Non batte più il suo cuore generoso. Ha fatto ritorno alla casa del Padre il nostro sindaco Lorenzo Balducelli.”

Nato e cresciuto a Massa Lubrense, Balducelli era un professionista stimato: geometra di professione, gestiva uno studio tecnico insieme al figlio Eugenio. La sua carriera amministrativa era cominciata molti anni fa, ricoprendo prima il ruolo di consigliere comunale, poi di assessore e vicesindaco, fino alla nomina a primo cittadino nel 2015.

Amministratore attento e appassionato, ha continuato a servire la sua comunità anche nei momenti più difficili, nonostante le condizioni di salute. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo tra i cittadini di Massa Lubrense, ma in tutta la Penisola Sorrentina. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore da parte di sindaci, istituzioni e cittadini, che ne ricordano la gentilezza, la disponibilità e il forte senso del dovere.

La camera ardente sarà allestita domani, 9 maggio, dalle ore 14:00 nella sala consiliare del Comune. I funerali si svolgeranno alle 16:30 presso la cattedrale di Santa Maria delle Grazie.

Massa Lubrense saluta un uomo delle istituzioni, un cittadino esemplare, un sindaco che ha sempre messo al primo posto la sua comunità.