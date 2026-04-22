Incidente choc a Pagani: scontro tra auto e camion, due vittime, tra cui un carabiniere

Tragedia nel tardo pomeriggio a Pagani, in provincia di Salerno, dove un violento incidente stradale ha causato la morte di due persone. Il drammatico impatto si è verificato in via Mangioni, coinvolgendo un’auto e un camion.

A perdere la vita sono stati Domenico Allegri, 59 anni, carabiniere, e la sua anziana suocera di 90 anni che viaggiava con lui. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’auto si sarebbe scontrata frontalmente o lateralmente con il mezzo pesante per cause non ancora chiarite.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. I soccorritori hanno tentato a lungo di estrarre le vittime dalle lamiere e prestare le prime cure, ma per i due occupanti dell’auto non c’è stato nulla da fare.

L’area è stata transennata per consentire i rilievi e gestire la viabilità, rimasta fortemente rallentata per diverse ore. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

La notizia ha profondamente colpito la comunità locale, scossa dalla perdita improvvisa di due vite in un evento così drammatico.