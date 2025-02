Marigliano: Caduta l’amministrazione di Peppe Jossa con voto di sfiducia di 13 consiglieri

In un episodio che ha sorpreso la cittadinanza, oggi pomeriggio alle ore 15:30 tredici consiglieri comunali si sono riuniti presso lo studio notarile di Filomena Catanese, in Corso Vittorio Emanuele 57, per votare la sfiducia contro l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Jossa.

Il provvedimento, descritto da alcuni osservatori come un fulmine a ciel sereno, si inserisce in un contesto di crescenti criticità che hanno segnato il mandato in corso. Pur essendo noto che esistevano problematiche all’interno dell’amministrazione, nessuno aveva immaginato che la crisi avrebbe raggiunto questo punto a pochi mesi dalla scadenza del mandato.

Tra i consiglieri che hanno apposto la loro firma contro il sindaco figurano Vincenzo Esposito, Dino Manna, Michele Cerciello, Antonio Di Sauro, Franco Canzerlo, Nicolina Daria, Sebastiano Molaro, Sebastiano Guerriero, Assunta De Rosa, Rosa Capua, Francesco Tramontano, Annarita Maione e Pasquale Falco.

La decisione rappresenta un segnale forte di insoddisfazione nei confronti della gestione amministrativa e apre interrogativi sul futuro politico della città. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori sviluppi che potrebbero ridefinire il panorama della politica locale, mentre i cittadini rimangono in attesa di chiarimenti e nuove direzioni per la governance di Marigliano.