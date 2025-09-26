Camposano, al via dal 29 settembre il servizio mensa scolastica per primaria e infanzia

CAMPOSANO – A partire da lunedì 29 settembre 2025 prenderà ufficialmente il via il servizio di refezione scolastica nei plessi Virgilio e San Gavino, garantendo così agli alunni della scuola primaria e dell’infanzia del Comune di Camposano un supporto fondamentale per la didattica e la vita quotidiana.

Il servizio, affidato per il biennio 2025/2027 alla società Calypso Srls di Roccarainola, permetterà di offrire ai bambini più ore di scuola, più discipline e una formazione più completa, oltre a rappresentare un sostegno concreto per le famiglie e i genitori impegnati nel lavoro.

“Abbiamo ritenuto importante avviare la mensa già dal primo mese dell’anno scolastico – sottolinea l’amministrazione comunale – perché si tratta di uno strumento essenziale per migliorare l’organizzazione della giornata scolastica e garantire ai piccoli studenti una crescita armonica, dentro e fuori le aule”.

Il Comune ha inoltre ribadito l’impegno a mantenere alta l’attenzione verso le proprie scuole, pur nel nuovo assetto istituzionale che vede Camposano aderire all’Istituto Comprensivo Cicciano-Camposano: “Siamo certi che la collaborazione consentirà di dare priorità e qualità ai nostri plessi, come abbiamo sempre fatto e con ancora maggiore determinazione”.

Un passo che conferma la volontà dell’amministrazione di investire nella scuola e nei bambini, mettendo al centro le esigenze educative e familiari della comunità.