Avellino, screening gratuiti per cuore e prevenzione oncologica: l’impegno della Clinica Montevergine

AVELLINO – La prevenzione torna protagonista in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore, che si celebra il prossimo 29 settembre in oltre 100 Paesi del mondo. Anche quest’anno la Clinica Montevergine di Mercogliano (AV), struttura del gruppo GVM Care & Research, partecipa con iniziative dedicate alla salute cardiovascolare e femminile.

Un Villaggio della Salute in piazza Libertà

Per due giorni, lunedì 29 e martedì 30 settembre, piazza Libertà ad Avellino ospiterà il Villaggio della Salute, nell’ambito della Carovana della Prevenzione promossa da Komen Italia. L’obiettivo è portare la prevenzione oncologica e cardiovascolare più vicino ai cittadini, con particolare attenzione alle donne che vivono in condizioni di maggiore fragilità sociale ed economica.

Screening cardiologici gratuiti

Gli specialisti e gli infermieri della Clinica Montevergine offriranno screening cardiologici gratuiti, comprensivi di elettrocardiogramma con referto immediato, per individuare precocemente segnali di rischio di malattie cardio- e cerebrovascolari.

Focus sulla salute femminile

Accanto alla prevenzione cardiovascolare, ampio spazio sarà riservato anche alla tutela della salute delle donne. Per chi non riuscirà a sottoporsi alla mammografia durante le giornate in piazza, la Clinica metterà a disposizione voucher gratuiti per effettuare successivamente l’esame presso la struttura, con tecnologia tomosintesi, oggi considerata tra le più accurate per la diagnosi precoce del tumore al seno.

Una rete per la prevenzione

La campagna 2025 della World Heart Federation, dal titolo “Don’t miss a beat” (“Non perdere un battito”), punta a sensibilizzare milioni di persone sull’importanza di adottare stili di vita sani e di sottoporsi a controlli regolari. In Italia il coordinamento è affidato all’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Onlus, con eventi e attività in oltre 100 piazze.

Con la partecipazione a questa iniziativa, la Clinica Montevergine conferma il proprio ruolo di presidio sul territorio, promuovendo un approccio che unisce cardiologia avanzata e prevenzione oncologica, con l’obiettivo di migliorare la salute e il benessere della popolazione.