Motori: duplice vittoria allo Slalom di Tito per il pilota irpino Fred Ragno

Avellino, 26 settembre 2025. Il giovane pilota irpino, Fred Ragno, ha conquistato una doppia vittoria nello Slalom di Tito, in provincia di Potenza, attesa prova motoristica valevole per la Coppa Italia 4^ zona e per il Trofeo Centro Sud Aci Sport.

Una gara da incorniciare per il portabandiera della scuderia Power Car Competition, che ha visto ai nastri partenza complessivamente 114 piloti, che lo proietta tra i protagonisti assoluti della specialità.

A bordo della sua Renault Clio Williams, vettura curata e preparata dai team Laudati Corse e Mauriello Sport, Ragno ha messo in mostra ancora una volta il suo talento, con una performance di alto livello, sia per quanto riguarda la velocità che la precisione tra le birillate. Il risultato finale parla chiaro: primo classificato in Classe N2000 e un brillante primo posto anche nel Gruppo N.

Nonostante la folta e qualificata concorrenza, 35 piloti soltanto nel Gruppo N, Ragno è riuscito a imporre il suo ritmo, non solo assicurandosi la vittoria di gruppo ma piazzandosi anche al 22° posto nella classifica assoluta finale. Un piazzamento di tutto rispetto che sottolinea l’eccellente stato di forma del pilota e l’affidabilità della sua vettura.

Ma già si pensa ai prossimi impegni del pilota avellinese: lo Slalom di Monte Laura sul tracciato tra Montoro e Forino e il finale di stagione con l’appuntamento di Salerno-Croce di Cava, con l’obiettivo di replicare il successo incassato in Lucania e continuare la striscia positiva.