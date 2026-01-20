POOH: al via a luglio il tour estivo, nuove date per celebrare i 60 anni di carriera di una delle band più longeve della storia della musica

Il sessantesimo anniversario dei POOH si conferma uno degli eventi musicali più attesi e celebrati di sempre. Una band che continua a scrivere la storia e un successo che non conosce pause. Dopo l’annuncio del grande ritorno live nei palasport italiani e due eventi all’Arena di Verona il 14 e 16 maggio (quest’ultimo già SOLD OUT), il racconto dei POOH si arricchisce di un nuovo e importante capitolo.

Arriva “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”, il tour estivo che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band anche nelle più suggestive location all’aperto, a partire da luglio e fino a settembre. Un nuovo capitolo di un viaggio straordinario che continua a emozionare e a rinnovarsi, trasformando ogni concerto in un evento unico e irripetibile.

Un’estate di musica, ricordi e condivisione, pensata per vivere dal vivo una storia che attraversa generazioni, che ha segnato la colonna sonora di milioni di persone e che, a sessant’anni dal primo passo, continua a stupire, coinvolgere e unire il pubblico.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 14:00 di domani su TicketOne e nei punti vendita abituali. Info: www.friendsandpartners.it

Queste le date per “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”: 13 luglio – Asti, Piazza Alfieri 15 luglio – Bassano del Grappa (VI), Parco Ragazzi del ’99 – Bassano Music Park 16 luglio – Este (PD), Castello Carrarese – Este Music Festival 18 luglio – Codroipo (UD), Villa Manin 21 luglio – Riccione (RN), Piazzale Roma – Riccione Music City 23 luglio – Campobasso, Arena Eventi 25 luglio – Siracusa, Teatro Greco 26 luglio – Palermo, Teatro di Verdura 29 luglio – Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival 19 agosto – Apricena (FG), Cava dell’Erba 20 agosto – Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia 22 agosto – Roccella Ionica (RC), Teatro al Castello 24 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico 27 agosto – Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri 29 agosto – Paestum (SA), Arena dei Templi 30 agosto – Lanciano (CH), Parco Villa delle Rose 1 settembre – Macerata, Sferisterio 4 settembre – Vigevano (PV), Castello Sforzesco 5 settembre – Brescia, Piazza della Loggia 9 settembre – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone

I festeggiamenti inizieranno il 14 maggio e il 16 maggio (SOLD OUT!) con “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA IN ARENA”, due imperdibili eventi all’Arena di Verona. Due concerti speciali pensati per un luogo che ha segnato più volte la storia live della band, con la seconda data che ha già registrato il tutto esaurito.

I POOH, già protagonisti in numerose occasioni sul palco dell’Arena di Verona, torneranno questa volta con uno spettacolo completamente inedito, in cui la band, sarà accompagnata dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, per una veste musicale nuova ed emozionante, capace di valorizzare un repertorio senza tempo e di offrire al pubblico un’esperienza unica.

Da settembre a ottobre 2026, con il loro “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – PALASPORT”, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno protagonisti di un viaggio musicale che ripercorrerà 60 anni di musica e di amicizia, 60 anni di canzoni che hanno attraversato il tempo, unendo diverse generazioni e diventando la colonna sonora della vita di milioni di persone.

Queste le date di “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – PALASPORT”: 25 e 26 settembre: Bergamo – ChorusLife Arena (data zero) 2 e 3 ottobre: Firenze – Nelson Mandela Forum 10 e 11 ottobre: Torino – Inalpi Arena 15 e 16 ottobre: Roma – Palazzo Dello Sport 18 e 19 ottobre: Milano – Unipol Forum 27 e 28 ottobre: Eboli (SA) – Palasele 30 e 31 ottobre: Bari – Palaflorio

I biglietti sono in vendita su TicketOne e punti vendita abituali.

Info biglietti: www.friendsandpartners.it

La storia e la carriera dei Pooh sarà focus dei live da ogni punto di vista: per “POOH60 – LA NOSTRA STORIA”, le grafiche, le scenografie, e le immagini saranno pensate per ripercorrere i 60 anni di storia della band, proprio come era stato fatto nel 1991 per l’omonimo tour iconico con cui i Pooh avevano festeggiato i loro 25 anni di carriera.

RTL 102.5 è media partner ufficiale di “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA”.

In un anno così importante di celebrazioni non mancheranno le sorprese anche dal punto di vista discografico, con uscite antologiche e tante sorprese nel corso dell’anno per ripercorrere la storia dei POOH attraverso le loro straordinarie canzoni.

Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, in 60 anni di carriera i POOH hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.