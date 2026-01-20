Amori Tossici. Quando l’amore diventa prigione Un volume a cura di Antonella Colonna Vilasi

È uscito il saggio Amori Tossici. Quando l’amore diventa prigione, a cura della Antonella Colonna Vilasi, con prefazione di Catello Parmentola.

Il volume rappresenta il dodicesimo titolo della collana “Studi di intelligence”, realizzata in collaborazione con il Centro Studi Intelligence.

Un’opera corale che affronta, con rigore scientifico e sensibilità umana, uno dei fenomeni più complessi e attuali della contemporaneità: le relazioni affettive disfunzionali e distruttive.

Attraverso il contributo di psicologi, psicoterapeuti e psichiatri, il libro indaga le dinamiche profonde degli amori tossici, offrendo chiavi di lettura interdisciplinari e strumenti utili per la consapevolezza individuale e la prevenzione del disagio relazionale.

Sinossi

Gli amori tossici sono legami che intrecciano passione e dolore, attrazione e distruzione, lasciando ferite spesso invisibili ma profonde nell’anima.

Relazioni che iniziano sotto il segno dell’intensità emotiva e finiscono per trasformarsi in prigioni psicologiche, minando l’identità, l’autostima e la libertà personale.

Questo volume nasce dall’esigenza di comprendere tali dinamiche attraverso uno sguardo clinico, scientifico e umano. I contributi raccolti analizzano i meccanismi psicologici che alimentano la dipendenza affettiva, la manipolazione emotiva, il controllo e l’annullamento di sé, dando voce anche a storie reali di sofferenza e rinascita.

Accanto all’analisi teorica, il libro offre strumenti di riconoscimento e percorsi di consapevolezza, con l’obiettivo di aiutare il lettore a individuare i segnali di un legame nocivo, interrompere il circolo della dipendenza e recuperare la propria forza interiore.

Perché l’amore autentico non imprigiona, non umilia e non ferisce: l’amore vero non dovrebbe mai fare male.