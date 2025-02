Papa Francesco in miglioramento: rientrata l’insufficienza renale, ma la prognosi resta riservata

Papa Francesco mostra segni di miglioramento: l’insufficienza renale è rientrata, ma la prognosi resta riservata. Le condizioni di salute di Papa Francesco mostrano un lieve miglioramento, come riportato nell’ultimo bollettino medico diffuso dalla Sala Stampa Vaticana il 26 febbraio 2025. Il Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale, ha trascorso una notte tranquilla e attualmente riposa. La lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata, e una TAC al torace eseguita ieri sera ha evidenziato una normale evoluzione del quadro infiammatorio polmonare. Nonostante questi progressi, Papa Francesco continua a ricevere ossigenoterapia ad alti flussi e la prognosi rimane riservata. Il Pontefice, 88 anni, ha un solo polmone interamente funzionante, poiché a 21 anni gli fu asportato il lobo superiore del polmone destro. Durante il ricovero, ha mantenuto il suo impegno pastorale, seguendo la Santa Messa in televisione e ricevendo l’Eucaristia. La comunità dei fedeli continua a pregare per la sua pronta guarigione.