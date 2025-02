Furto al Comune di Terzigno. Rubati personal computer

Furto al Comune di Terzigno, devastati uffici comunali e aule della scuola. E’ successo la notte scorsa intorno alle 4 del mattino, del 26 febbraio, quando alcuni ignoti hanno scassinato la porta d’ingresso e si sono introdotti all’interno della Casa Comunale.

Sono stati presi di mira alcuni uffici del piano terra e poi sono saliti al primo piano dove sono riusciti ad entrare, devastando le porte d’ingresso, in alcuni uffici dell’Area Tecnica e dei Servizi Sociali. Dalla Casa Comunale hanno rubato una decina di personal computer, ma le verifiche sono in corso nei vari locali ritrovati aperti. Presa di mira anche una cassaforte blindata nel corridoio dell’Area Tecnica.

L’incursione ha procurato ingenti danni alla struttura, in particolare alle porte della Casa Comunale e anche ad alcune porte dell’istituto scolastico adiacente al plesso comunale, da cui hanno portato via vario materiale ed il registratore video digitale DVR, con le immagini di videosorveglianza. Le indagini sono in corso affidate ai Carabinieri e alla Scientifica che sono intervenuti sul luogo per i rilievi del caso.

Negli ultimi tempi anche molte abitazioni di Terzigno hanno subito furti con ladri di appartamento all’azione, che con una certa sistematicità, hanno preso di mira case e negozi.

Il Sindaco Francesco Ranieri e il Vicesindaco Genny Falciano, nel corso dell’immediato sopralluogo alla Casa Comunale dopo il furto, hanno dichiarato che “Quanto accaduto al Comune e all’Istituto scolastico “San Domenico Savio”, dove nelle scorse ore sono stati rubati computer, è un fatto ignobile a danno dell’intera Comunità”. Condannando il grave furto, gli Amministratori comunali hanno manifestato la ferma volontà di isitutuire immediatamente una task force a cui prenderanno parte le Forze dell’Ordine territoriali. Un tavolo tecnico sulla sicurezza locale per coordinare e aumentare i controlli e mettere in campo tutte le azioni possibili per arginare i furti nelle abitazioni a Terzigno.