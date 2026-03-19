Lotto e Superenalotto, estrazione del 19 marzo 2026: nessun “6”, jackpot ancora in crescita

Nuova estrazione per Lotto, 10eLotto e Superenalotto quella di giovedì 19 marzo 2026. Anche in questa occasione nessun giocatore ha centrato il “6” al Superenalotto, facendo salire ulteriormente il jackpot per il prossimo concorso.

Di seguito tutti i numeri estratti.

I numeri del Lotto del 19 marzo 2026

* Bari: 2 – 88 – 51 – 1 – 4

* Cagliari: 35 – 37 – 47 – 40 – 83

* Firenze: 12 – 34 – 72 – 24 – 1

* Genova: 18 – 58 – 26 – 62 – 13

* Milano: 72 – 58 – 86 – 31 – 48

* Napoli: 64 – 88 – 44 – 89 – 24

* Palermo: 88 – 14 – 53 – 87 – 5

* Roma: 52 – 59 – 26 – 22 – 73

* Torino: 5 – 37 – 83 – 85 – 21

* Venezia: 60 – 28 – 36 – 87 – 66

* Nazionale: 72 – 20 – 34 – 52 – 69

⸻

I numeri del 10eLotto

Numeri estratti:

2 – 5 – 12 – 14 – 18 – 26 – 28 – 34 – 35 – 37 – 47 – 51 – 52 – 58 – 59 – 60 – 64 – 72 – 86 – 88

Numero Oro: 2

Doppio Oro: 2 – 88

Extra: 1 – 4 – 13 – 22 – 24 – 31 – 36 – 40 – 44 – 53 – 62 – 83 – 85 – 87 – 89

⸻

Superenalotto: combinazione vincente

La sestina estratta è:

19 – 39 – 45 – 54 – 62 – 89

Numero Jolly: 42

Numero Superstar: 45

Il jackpot raggiunge quota 136.400.000 euro e salirà a 137.100.000 euro per la prossima estrazione.

⸻

Le vincite

Nessun “6” né “5+” centrato.

* 10 vincite con punti 5 da 18.152,06 euro

* 533 vincite con punti 4 da 346,69 euro

* 19.499 vincite con punti 3 da 28,53 euro

* 308.763 vincite con punti 2 da 5,59 euro

Superstar:

* 3 vincite con punti 4SS da 34.669 euro

* 151 vincite con punti 3SS da 2.853 euro

* 1.974 vincite con punti 2SS da 100 euro

⸻

Numeri ritardatari Lotto

Tra i numeri più attesi per la prossima estrazione:

* Cagliari: 55 (131 estrazioni)

* Roma: 81 (97)

* Bari: 41 (90)

* Nazionale: 22 (82)

* Napoli: 40 (75)

⸻

I ritardatari del Superenalotto

* 70 (61 estrazioni)

* 59 (60)

* 51 (57)

* 77 (52)

* 28 (49)

* 38 (46)

⸻

Prossimo appuntamento con la fortuna fissato per il 20 marzo 2026, con un jackpot sempre più alto e milioni di giocatori pronti a tentare la sorte.