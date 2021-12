Coronavirus: aumentano tutti numeri pandemia. Spingere vaccinazioni e richiami per contenere sovraccarico ospedali. Tamponi, rischio paralisi Paese

Nella settimana 22-28 dicembre 2021, rispetto alla precedente, c’è un aumento di nuovi casi (320.269 vs 177.257) e dei decessi (1.024 vs 882). Lievitano anche i casi attualmente positivi (598.856 vs 384.144), le persone in isolamento domiciliare (587.622 vs 374.751), i ricoveri con sintomi (10.089 vs 8.381) e le terapie intensive (1.145 vs 1.012).