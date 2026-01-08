Unicusano Avellino Basket – Estra Pistoia al via la prevendita

L’Unicusano Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online per il match in programma domenica 11 gennaro alle ore 18.00 contro la Estra Pistoia, incontro valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.

I ticket potranno essere acquistati da oggi sulla piattaforma online www.go2.it o presso i rivenditori ufficiali. Da sabato sarà possibile comprare i ticket anche presso la biglietteria del PalaDelMauro, che rispetterà i seguenti giorni ed orari:

Sabato: 10.00-12.00 e

Domenica 10.00-12.00 e dalle 15.30 fino ad inizio gara

Questi i prezzi:

Curva Sud: € 8 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro.

Il club ricorda a tutti i tifosi che, a partire da questa stagione, i biglietti saranno nominativi e validi solo per la persona indicata al momento dell’acquisto, e sarà necessario presentare un documento che confermi l’identità. Alla luce della nuova normativa, si invitano i tifosi a provvedere con anticipo all’acquisto dei biglietti della partita.

La società invita i propri sostenitori a non mancare a questo nuovo importante appuntamento della stagione cestistica 2025/2026.