Neve sul Monte Cervati: imbiancata la vetta più alta della Campania, fiocchi anche nel Vallo di Diano e nel Tanagro

Nella notte il Monte Cervati, a Sanza, in provincia di Salerno, la vetta più alta della Campania, si è coperta di neve a seguito del brusco abbassamento delle temperature registrato negli ultimi giorni.

La nevicata, localmente copiosa alle quote più elevate, ha interessato anche alcune aree del Vallo di Diano e della Valle del Tanagro. Fiocchi di neve sono stati segnalati tra la notte e le prime ore del mattino nei comuni di Montesano sulla Marcellana e Petina, senza causare particolari disagi alla circolazione o ai servizi.

Nevicate anche a Caggiano, il centro abitato più alto della Valle del Tanagro, dove sono entrati in funzione i mezzi spargisale per prevenire problemi alla viabilità.

«Grazie alle previsioni meteo siamo stati pronti a intervenire tempestivamente – ha dichiarato il sindaco di Caggiano, Modesto La Mattina – utilizzando i mezzi in dotazione sulle strade cittadine. L’intervento ha consentito di evitare disagi e di garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche».

La situazione resta sotto controllo, con le amministrazioni locali e la Protezione civile in costante monitoraggio e pronte a intervenire in caso di un eventuale peggioramento delle condizioni meteorologiche.