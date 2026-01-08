Mugnano del Cardinale, sabato 10 gennaio torna il “Maio” di Santa Filomena (Foto Storiche)

Di Francesco Piccolo, con la gentile collaborazione del dott. Matteo Vasta

A Mugnano del Cardinale il cammino che conduce al Patrocinio di Santa Filomena si apre, come da tradizione, con un rito antico: sabato 10 gennaio torna il Maio di Santa Filomena, una delle manifestazioni più sentite e partecipate della devozione popolare mugnanese.

Il Maio è molto più di un evento folkloristico: è un rito che intreccia fede, memoria e appartenenza comunitaria. Così come viene vissuto oggi, affonda le sue radici negli anni Sessanta del Novecento, quando a Mugnano del Cardinale prese forma l’iniziativa, su imitazione di quella di Baiano.

I mai sono grandi tronchi d’albero, tagliati in montagna e trasportati in paese nei giorni che precedono la festa. Il 10 gennaio diventano protagonisti di una suggestiva sfilata per le vie di Mugnano, portati a mano o trainati da camion, trattori e fuoristrada, in un clima di festa che coinvolge giovani, adulti e intere famiglie. Da alcuni anni sono attive anche molte ragazze, che hanno un maio tutto loro.

Per alcune squadre il rito comincia già dalla vigilia. È una nottata lunga e faticosa, trascorsa tra i boschi e le montagne, nel rispetto della tradizione.

La giornata prende ufficialmente avvio con la celebrazione eucaristica nel Santuario di Santa Filomena. Le varie squadre si muovono poi verso le località montane del territorio comunale o in proprietà private. Si rinnova così un altro momento irrinunciabile della tradizione: il pranzo conviviale. È un pasto semplice e genuino, fatto di prodotti locali, vino e piatti della cucina contadina. Il pranzo è allietato da canti e suoni, e dal fuoco della legna che riscalda e accompagna i tanti racconti.

Nel tardo pomeriggio inizia la discesa verso il paese e qui segue la sfilata dei mai. Le strade di Mugnano si riempiono di canti, applausi e partecipazione popolare. È un omaggio simbolico offerto a Santa Filomena e un segno di gratitudine che racconta il legame profondo tra il popolo mugnanese e la sua Santina.

Ricordiamo con nostalgia anche un momento di amarcord. Un tempo due piante venivano tagliate a Montella e a Bagnoli. Non era una scelta comoda, ma una necessità dettata dalla particolare lunghezza degli alberi di quei luoghi boscosi.

Era una gara a chi riusciva a portare nella piazza del paese l’albero più alto.

Questo modo di vivere il Maio resta oggi nella memoria di chi c’era, nei racconti tramandati, nelle fotografie ingiallite dal tempo, nei ricordi di un paese.

Per chi c’è oggi, il Maio segna il tempo della giovinezza, delle prime fatiche condivise, delle amicizie nate tra i boschi e le strade del paese. È una tradizione che si tramanda di padre in figlio.

In passato, al passaggio dei mai, l’aria si riempiva anche del fragore di «botti e trezzaiole», scoppi potenti che rendevano la sfilata ancora più suggestiva e solenne. Dopo alcuni spiacevoli incidenti, questa consuetudine è stata abolita e sostituita da fuochi non pericolosi, nel segno di una festa che ha saputo rinnovarsi mettendo al primo posto la sicurezza, senza rinunciare alla bellezza del rito.

Nel cuore della festa c’è anche un pensiero silenzioso e commosso per chi non c’è più, per i tanti che negli anni hanno partecipato alla manifestazione. A loro va un ricordo speciale.

Oggi il Maio è organizzato dall’Associazione Pro Maio Santa Filomena, che ne custodisce il valore religioso e culturale, impegnandosi a mantenerne viva l’autenticità e a trasmetterla alle nuove generazioni.

Il rito del Maio introduce così alla domenica successiva, quando il Santuario di Santa Filomena diventa il cuore delle celebrazioni del Patrocinio, ricordando il riconoscimento concesso alla Santa da Papa Leone XIII e rinnovando la fiducia nella sua intercessione.

La legna, frutto della generosa fatica di tante persone, soprattutto giovani, viene messa all’asta dopo qualche giorno in piazza. Il ricavato sarà speso per i festeggiamenti della Santa in agosto. E si aspetta la ripetizione del rito dell’anno successivo.