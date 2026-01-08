AVELLA. Infiltrazioni d’acqua: protesta dei genitori alla scuola media “Mons. Guerriero”

Genitori in protesta all’Istituto Comprensivo “Monsignor Pasquale Guerriero” per le condizioni strutturali di alcune classi della scuola secondaria di primo grado, in particolare quelle dei corsi C e D, situate nell’ala superiore dell’edificio di via Francesco De Santis.

Le piogge degli ultimi giorni hanno aggravato una situazione già critica: in tre o quattro aule si registrano infiltrazioni d’acqua dal solaio, con pareti e soffitti impregnati e acqua che cola direttamente all’interno delle classi, creando disagi e potenziali rischi per studenti e personale.

Per questo motivo, molti genitori hanno deciso di non mandare i propri figli a scuola oggi, in segno di protesta e per sollecitare una soluzione immediata, come lo spostamento temporaneo degli alunni in ambienti più sicuri.

Il problema delle infiltrazioni non è nuovo: già in passato si erano verificati episodi simili e, nonostante alcuni interventi effettuati, la situazione – denunciano i genitori – non risulta definitivamente risolta.

A peggiorare il quadro, secondo quanto riferito dalle mamme che si sono rivolte alla nostra redazione, nella giornata di ieri i termosifoni non funzionavano, costringendo i ragazzi a seguire le lezioni al freddo, in un periodo caratterizzato da temperature particolarmente rigide.

Alcune mamme si sono già recate presso gli uffici comunali per chiedere interventi urgenti e risolutivi, auspicando che l’amministrazione intervenga rapidamente per garantire sicurezza, salubrità e dignità agli ambienti scolastici.