Acerra, svolta per la palestra del Primo Circolo: dopo anni di abbandono, approvato il progetto di riqualificazione

Dopo anni di silenzio, abbandono e promesse rimaste sulla carta, qualcosa si muove per la palestra del Primo Circolo Didattico di Piazzale Renella. Una struttura chiusa dal 2011, dichiarata inagibile e dimenticata per troppo tempo. Ma noi non ci siamo mai arresi.

Oggi possiamo affermarlo con soddisfazione: il lavoro di pressing, di ascolto, di attenzione costante verso il territorio sta dando i suoi frutti. È stata approvata in Giunta la delibera n.76 del 3 luglio 2025 con la quale si adotta il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione e messa in sicurezza della palestra, per un importo complessivo di quasi 1 milione di euro. Un progetto pronto per accedere a finanziamenti del Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del piano nazionale per le palestre scolastiche.

Questo risultato non è piovuto dal cielo. È frutto di anni di battaglie, sollecitazioni, interrogazioni e accessi agli atti, come del lavoro del nostro consigliere comunale Francesco Affinito , che come da ultimo nei mesi scorsi ha richiesto formalmente tutta la documentazione relativa agli atti prodotti dal Comune verso il Provveditorato alle Opere Pubbliche e verso gli enti competenti, dal 2015 ad oggi, per ottenere trasparenza e chiarezza su una vicenda che ha dell’incredibile.

Dal 2011 ad oggi, generazioni di bambini sono stati privati di un loro diritto: fare educazione fisica in uno spazio adeguato, dignitoso, sicuro. Una palestra chiusa per problemi strutturali, poi colpita da un incendio doloso nel 2017, infine trasformata in una vera e propria bomba ecologica con presenza di amianto ed eternit che il MoVimento 5 Stelle denunciò, senza che nessuno – per troppo tempo – facesse davvero qualcosa.

Oggi, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, a un lavoro costante di connessione con il territorio, e all’azione puntuale e determinata del M5S Acerra nelle istituzioni, si torna a parlare della palestra non più come simbolo di degrado, ma come opportunità per restituire dignità alla scuola e al quartiere.

Ora serve vigilanza. Serve trasparenza. Serve determinazione per evitare nuovi ritardi o rinvii. Noi continueremo a monitorare ogni fase di questo intervento, senza sconti per nessuno, perché gli impegni con i cittadini si onorano, non si promettono soltanto.

Dalla parte della scuola. Dalla parte della città. Sempre.