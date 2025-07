Napoli: rapinatore arrestato a Montesanto. Controlli straordinari sulla movida al Vomero

Fine settimana di intensa attività per la Polizia di Stato, impegnata su più fronti per contrastare reati predatori e garantire sicurezza nei quartieri della città.

Rapinata una donna a Montesanto: arrestato il presunto autore

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato Dante hanno eseguito un fermo di polizia giudiziaria per rapina aggravata nei confronti di un 43enne napoletano con precedenti, anche specifici. Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

La rapina era avvenuta in vico San Mandato, dove una donna era stata avvicinata, spinta con violenza e derubata della collanina. Il responsabile si era poi dato alla fuga a bordo di uno scooter.

Determinante per le indagini è stata la collaborazione della vittima e la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito agli investigatori di identificare e rintracciare il sospetto nella zona di Montesanto.

Durante il fermo, l’uomo ha reagito con violenza, dando in escandescenza e opponendo resistenza agli agenti, che lo hanno immobilizzato dopo una breve colluttazione. È stato pertanto arrestato anche per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Movida sotto controllo: maxi operazione al Vomero

Nella serata di ieri, nel quadro dei servizi volti a monitorare le aree della cosiddetta “movida”, la Polizia di Stato – con il supporto della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dell’ASL NA1 Centro e dell’Ispettorato del Lavoro – ha condotto una vasta operazione di controllo nel quartiere Vomero, toccando le principali zone del passeggio serale, tra cui via Scarlatti, via Giordano, via Falcone, e le piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro.

Durante l’attività sono state:

identificate 90 persone

controllati 15 veicoli

elevate 11 contravvenzioni al Codice della Strada

I controlli hanno interessato anche 11 esercizi commerciali, alcuni dei quali sono risultati non conformi alle normative vigenti. Sono state emesse sanzioni amministrative per un totale di oltre 28.000 euro e, in due locali, sono stati individuati cinque lavoratori non in regola.

Infine, sono state verificate le posizioni di quattro soggetti sottoposti a misure restrittive o alternative alla detenzione.

L’azione congiunta delle forze dell’ordine conferma l’impegno delle istituzioni per assicurare legalità, sicurezza e rispetto delle regole, sia nei contesti della movida cittadina che nei quartieri più esposti alla microcriminalità.