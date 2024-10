Acerra: scoperto con soldi e droga in casa. Arrestato una 52enne.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 52enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Acerra, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione del 52enne dove hanno rinvenuto, all’interno di due zaini nascosti sotto il letto, 16 panetti e 2 stecche di hashish del peso complessivo di circa 1,6 kg, 12 buste contenenti 550 grammi di marijuana, 6600 euro suddivisi in banconote di vario taglio e diverso materiale per il confezionamento.