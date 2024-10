Seminario Formativo ad Avella: Sicurezza e Conservazione del Castello tra Storia e Innovazione

Il 23 ottobre 2024, presso la Sala Alvarez del Comune di Avella, si terrà un importante seminario formativo dal titolo “Il Castello di Avella: Tra Sicurezza e Conservazione”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino con il patrocinio del Comune di Avella. L’evento, aperto agli iscritti all’Ordine, offrirà una preziosa occasione di approfondimento per esplorare le sfide della conservazione e valorizzazione di uno dei monumenti simbolo del territorio, il Castello di Avella.

Il seminario avrà inizio alle 15:00 con il raduno e la registrazione dei partecipanti presso Piazza Municipio. A seguire, dalle 15:30 alle 16:30, l’Ufficio SIAT guiderà una relazione dettagliata sul Castello di Avella, esplorando la storia e l’importanza del sito. Alle 17:00, il Sindaco Vincenzo Biancardi darà il benvenuto ai partecipanti con i saluti istituzionali.

La giornata proseguirà alle 17:30 con interventi di rilievo, tra cui quello dell’Ing. Giovanni Acerra, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Avellino, e dell’Arch. Giuseppe Mollo, esperto in restauro dei monumenti, che offrirà una relazione specifica sull’intervento conservativo del Castello. Le conclusioni saranno affidate all’Avv. Domenico Biancardi (Consigliere Comunale) e all’Ing. Susanna Maria Vigliotta, consigliere ordine ingegneri

Il seminario affronterà tematiche cruciali come la sicurezza strutturale e le moderne tecniche di restauro, in linea con le attuali normative di conservazione del patrimonio culturale. A fine incontro, sarà possibile prenotare una visita guidata al Castello, per vedere da vicino il monumento e comprendere meglio gli interventi di conservazione.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per promuovere la conoscenza e la valorizzazione di un bene culturale di grande valore storico, rafforzando l’impegno della comunità locale nella salvaguardia del proprio patrimonio.