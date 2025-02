ACERRA M5S: CONSEGNATE LE FIRME PER LA SICUREZZA, ORA IL COMUNE DEVE AGIRE

La città di Acerra si mobilita contro l’escalation di criminalità che nelle ultime settimane ha generato paura e rabbia tra i cittadini. Il Movimento 5 Stelle, attraverso il suo Gruppo Territoriale, ha raccolto centinaia di firme per una petizione volta a chiedere interventi immediati e concreti sul tema della sicurezza.

L’iniziativa cittadina

La petizione, protocollata nei giorni scorsi presso il Comune, è stata accolta con grande partecipazione dalla comunità, segno del crescente malcontento verso una situazione divenuta insostenibile. Furti nelle abitazioni, nei garage e nelle attività commerciali stanno mettendo in ginocchio famiglie e imprenditori, mentre la percezione di un’azione insufficiente da parte delle istituzioni alimenta la frustrazione dei cittadini.

Promossa dal Movimento 5 Stelle di Acerra, la raccolta firme si è concentrata su quattro proposte operative per migliorare immediatamente la sicurezza in città:

Estensione del sistema di videosorveglianza, per garantire un controllo capillare nelle zone più a rischio, comprese periferie, scuole e aree commerciali. Potenziamento della Polizia Municipale, con una redistribuzione strategica degli agenti e l’istituzione di un Tavolo permanente sulla sicurezza, che coinvolga istituzioni, cittadini e forze dell’ordine. Supporto agli imprenditori colpiti dalla criminalità, con misure di sostegno economico e agevolazioni burocratiche. Collaborazione intercomunale, per assicurare una vigilanza efficace anche nelle ore notturne, attraverso la cooperazione con i Comuni limitrofi.

La voce del Movimento 5 Stelle

«La sicurezza non è un privilegio, ma un diritto fondamentale di ogni cittadino – ha dichiarato Michele Paolella, portavoce del Gruppo Territoriale del M5S di Acerra –. I cittadini non possono continuare a vivere sotto la minaccia costante della criminalità, mentre le istituzioni restano a guardare. Con questa petizione, la comunità ha lanciato un chiaro segnale: Acerra non può più aspettare. Ora spetta al Comune dare risposte concrete».

Un’azione collettiva e partecipata

La raccolta firme, condotta con impegno dagli attivisti del Movimento 5 Stelle, ha visto i cittadini scendere in campo per il loro territorio. Mercati, negozi e strade sono stati i luoghi principali dove si è sviluppata questa iniziativa di partecipazione attiva, dimostrando che una comunità unita può fare la differenza.

Le richieste al Comune

Con la consegna delle firme, il Movimento 5 Stelle ha sollecitato il Comune ad avviare l’iter previsto dal Regolamento per la Partecipazione, affinché le istanze dei cittadini vengano tradotte in azioni concrete. «Non si tratta solo di ascoltare – concludono gli esponenti del M5S – ma di agire rapidamente per rispondere a un bisogno ormai urgente e non più rinviabile».