Acerra, bimba di 9 mesi sbranata da pitbull. Europa Verde: “Verificare se tragedia fosse evitabile. Serve patentino rilasciato da autorità veterinarie per proprietari di cani ‘speciali’ ”

Una bimba di appena 9 mesi è stata sbranata nella sua culla dal pitbull che viveva nella casa con lei e i suoi genitori. Il tragico incidente è avvenuto ad Acerra verso le 22.30 di sabato. Secondo le prime ricostruzioni, la bimba era sola quando è stata aggredita dall’animale. La madre era fuori per lavoro e il padre si era addormentato. Una volta svegliatosi avrebbe trovato la figlia in un lago di sangue con profonde ferite alla testa e al volto. Inutile la corsa in ospedale. Sulla vicenda indaga la Procura di Nola. Secondo alcuni residenti della zona il cane aveva manifestato già una sua pericolosità avendo aggredito la scorsa estate un altro cane in strada.

“Oggi Acerra si sveglia con un grave lutto che ha colpito tutta la comunità. Una tragedia forse evitabile sulla quale bisogna fare luce al più presto per accertarne eventuali responsabilità. Da tempo abbiamo lanciato l’allarme sul fatto che molte persone acquistano questi cani, che noi definiamo ‘speciali’, senza avere la minima competenza e conoscenza su come devono essere cresciuti, allevati, accuditi in piena sicurezza per i familiari e per le persone che incontrano. Ci sono norme comportamentali rigide che devono essere osservate ma troppo spesso sono ignorate da padroni inadatti a gestire questi cani. Prendersela con gli animali è troppo semplice e non aiuta a prevenire nuove tragedie simili. La verità è che servirebbe un patentino rilasciato dalle autorità veterinarie con l’obbligo di controlli periodici comportamentali per chi detiene questi cani. Servirebbero più controlli sull’utilizzo di precauzioni semplici come le museruole e il guinzagli nei luoghi affollati di bambini. Cose che avvengono molto di rado. Adesso è il momento di rispettare il lutto e noi ci stringiamo al dolore della famiglia”. Questo il commento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e del Portavoce regionale di Europa Verde Rosario Visone.