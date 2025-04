Torre del Greco, via libera al rendiconto 2024: bilancio solido e avanzo da 16 milioni

Approvato in Consiglio comunale il rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2024: un documento che conferma la tenuta dei conti pubblici a Torre del Greco e certifica un avanzo di amministrazione pari a circa 16 milioni di euro. Un risultato positivo che rappresenta non solo una conferma della stabilità finanziaria dell’ente, ma anche una concreta opportunità per pianificare nuovi interventi a beneficio del territorio e dei cittadini.

Nel corso della seduta, la maggioranza ha illustrato i dettagli del rendiconto, evidenziando una gestione oculata delle risorse, con una riduzione della spesa corrente e un miglioramento nella capacità di riscossione dei tributi. Un mix virtuoso che ha permesso di liberare risorse da destinare, nei prossimi mesi, a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie e servizi essenziali.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione, che ha sottolineato come l’avanzo possa diventare un “volano” per il rilancio di settori chiave, tra cui scuola, ambiente, viabilità e patrimonio culturale. L’attenzione ora si sposta sulla prossima manovra di bilancio, in cui parte delle somme accantonate potranno essere impiegate per dare risposte rapide alle esigenze della collettività.

L’approvazione del rendiconto rappresenta dunque una tappa importante del percorso amministrativo, segnata da trasparenza e responsabilità nella gestione pubblica.