Serie A verso la volata finale: il Napoli prepara la lotta scudetto

La Serie A si avvicina alla sua fase cruciale con la volata finale che promette scintille: a nove giornate dalla conclusione la lotta per lo scudetto si fa sempre più serrata, con Napoli e Inter che si contendono il tricolore in un duello avvincente. Poche volte si era assistito ad un campionato così aperto con riferimento anche alle posizioni per qualificarsi alle coppe europee ed alla zona retrocessione.

Napoli e Inter: fame di vittoria

Il Napoli continua a reggere il confronto con l’Inter di Inzaghi, che ai nastri di partenza era la favorita: la squadra di Antonio Conte è ancora agganciata concretamente al discorso scudetto pur a fronte di una serie di risultati non propriamente esaltanti nelle ultime domeniche. Una sorta di crisi, se così si può chiamare, che è iniziata nella trasferta contro la Roma lo scorso 2 febbraio, con quel gol del pareggio preso nei minuti di recupero; da allora i risultati sono stati piuttosto altalenanti, l’aspetto positivo è dato dal fato che, malgrado proprio questi alti e bassi, gli azzurri sono ancora lì, a 3 punti dall’Inter capolista.

Inter che, dal lato sui di campione in carica, non ha intenzione di cedere lo scettro. La squadra di Simone Inzaghi, forte di una rosa di grande qualità e di un gioco collaudato, vuole ribadire di essere la squadra da battere: attenzione però che anche i nerazzurri, nelle ultime domeniche, hanno registrato una serie di risultati altalenanti. A differenza del Napoli, gli uomini di Inzaghi dovranno fare i conti con il prosieguo della Champions League e con i quarti che li vedranno opposti al Bayer Monaco. Fattore che potrebbe togliere mote energie fisiche e mentali.

Le ultime giornate: cosa prevede il calendario

Analizzando il calendario, le ultime nove giornate non presentano scontri diretti: sia Inter che Napoli hanno, sulla carta, una serie di partite abbordabili. A fare la differenza sarà quindi la concentrazione e la capacità di portare a casa i 3 punti in situazioni nelle quali si parte per favoriti e che, spesso, possono nascondere insidie, come ha dimostrato lo stesso calendario del Napoli nelle ultime domeniche (ad iniziare proprio da Venezia – Napoli).

La volata finale si preannuncia incerta e combattuta, anche i bookmakers vedono un testa a testa se si va a fare una comparazione quote calcio; per gli appassionati neutri, non tifosi dell’una o dell’altra squadra, si tratta di un fattore positivo in grado di regalare adrenalina a questi ultimi 2 mesi di stagione. Il tutto dando per scontato che la lotta scudetto sia limitata a queste 2 sole squadre e che non rientri anche l’Atalanta, per il momento più staccata.

In linea generale, come detto, il discorso legato alla qualificazione coppe europee è altrettanto ricco di incertezze con 6 squadre racchiuse in 7 punti, dal quarto posto occupato attualmente dal Bologna fino al nono, dove troviamo il Milan. In sostanza la Serie A, mai come quest’anno, si conferma un campionato avvincente e imprevedibile, capace di regalare emozioni forti fino all’ultimo minuto per quanto riguarda la lotta scudetto e la corsa alle coppe europee.