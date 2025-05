Pompei, un convegno per riflettere sul ruolo della genitorialità e la tutela dei minori.(Foto)

Si è svolto oggi, presso l’Aula Consiliare del Comune di Pompei, il convegno dal titolo “Essere minori oggi: il ruolo della genitorialità, un compito non semplice da assolvere!”, promosso in collaborazione con la Fondazione Movimento Bambino Onlus. Un appuntamento di grande rilievo che ha riunito esperti del mondo giuridico, psicopedagogico e sociale per affrontare le sfide sempre più complesse che riguardano l’educazione e la protezione dei minori.

Attraverso analisi, testimonianze e contributi multidisciplinari, l’incontro ha posto l’accento sul ruolo cruciale della genitorialità, oggi messa alla prova da profondi cambiamenti culturali e sociali. È emersa la necessità di costruire un’alleanza educativa tra famiglie, istituzioni e realtà del territorio, per garantire ad ogni bambino e adolescente un percorso di crescita sano e protetto.

A margine dell’incontro, il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio ha dichiarato: «Essere minori oggi è un tema complesso, un dovere collettivo». Un messaggio chiaro che ribadisce l’impegno dell’amministrazione nel promuovere una cultura dell’ascolto e della responsabilità condivisa.

Con questa iniziativa, Pompei conferma la propria attenzione verso i bisogni delle nuove generazioni, scegliendo di investire nel futuro attraverso il dialogo, la sensibilizzazione e la cura dei più piccoli.