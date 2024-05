Didiesse S.r.l. – Omaggio all’isola di Capri nelle versioni Frog e Baby Frog

L’estate a Capri: un paradiso di stile e lusso in compagnia di un buon caffè

Napoli, 30 maggio 2024 – Capri, l’incantevole isola del Mediterraneo, ha da sempre rappresentato un rifugio di stile e lusso. Fin dall’antica Roma, l’isola è stata una meta prediletta per imperatori e nobili, attratti dai suoi paesaggi mozzafiato, dalle acque cristalline e dal clima mite. Sembra infatti che fu proprio l’imperatore Augusto a dare il via alla tradizione dell’estate a Capri, scegliendolo come luogo di villeggiatura privilegiato.

Anche oggi, Capri continua a essere sinonimo di eleganza senza tempo, attirando visitatori da tutto il mondo con la sua bellezza naturale e l’atmosfera raffinata.

Il fascino dell’estate Caprese

Durante l’estate, Capri si trasforma in un vero e proprio paradiso. Non ci si deve lasciare condizionare dalle sue piccole dimensioni, poiché sono proprio quelle a donare il vero fascino. Le sue stradine pittoresche si animano di vita, i ristoranti offrono delizie culinarie fresche e autentiche, e i caffè invitano a gustare un espresso nella famosa piazzetta. Qui, seduti al tavolino, si può godere di una vista spettacolare e di un ambiente che combina il meglio della cultura mediterranea.

La cucina caprese, con i suoi sapori genuini, e il piacere di un caffè gustato all’aperto rendono ogni momento speciale. La tradizione del caffè, così radicata nell’isola, rappresenta non solo una bevanda, ma un vero e proprio rito, un’esperienza che unisce gusto e convivialità. Immagina di goderlo accomodato nella Piazzetta, osservando il via vai di persone che ammirano la bellezza del luogo, acquistano i prodotti tipici, cullato dalla brezza che solo l’isola sa ricreate. Un’emozione senza tempo che accomuna i turisti e gli abitanti da secoli.

Riporta a casa il mood dell’isola

E anche quando la vacanza finisce, c’è sempre il modo di riportare a casa quelle stesse sensazioni che solo l’isola partenopea sa creare. Merito di Didiesse, l’azienda napoletana di macchine per caffè a cialde, sempre attenta a catturare le tendenze e i desideri dei suoi clienti.

Questa volta sorprende con un omaggio all’isola, lanciando la nuova Capri Collection. La collezione edizione limitata è pensata per portare un tocco di estate caprese direttamente a casa tua, catturando la bellezza senza tempo e l’energia vibrante dell’isola.

Disponibile nelle versioni Frog e Baby Frog, la Capri Collection è un omaggio ai colori e alle forme tipiche dell’isola. Il blu lucente del mare si riflette nelle tonalità vivaci delle macchine, mentre il rosso e il bianco del caratteristico faro di Punta Carena aggiungono un tocco di autenticità e tradizione. Le strisce decorative, che richiamano le onde del mare, completano il design, evocando la sensazione di essere cullati dalle acque cristalline di Capri.

Disponibili come sempre nella versione Frog e Baby Frog, aggiungono un tocco di classe e freschezza a qualsiasi ambiente.