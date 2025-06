Chiaiano, pomeriggio di terrore: 56enne armato di mannaia aggredisce infermiere e rapina una pizzeria

Attimi di follia a Chiaiano, quartiere collinare di Napoli, dove un uomo di 56 anni ha seminato il panico armato di una mannaia da macellaio. In pochi minuti ha aggredito un infermiere, tentato una rapina e danneggiato un’ambulanza in corsa.

Tutto è cominciato in via Camillo Guerra, dove il 56enne si è avvicinato a un’ambulanza impegnata in un intervento e ha cercato di colpire l’autista con un fendente all’addome. Solo i riflessi pronti del sanitario hanno evitato il peggio. Subito dopo l’uomo ha fatto irruzione in una pizzeria poco distante, minacciando i presenti con la mannaia nel tentativo di rapinare l’incasso. Il titolare ha reagito con coraggio, riuscendo a disarmarlo. L’aggressore, prima di fuggire, ha preso una bottiglia di birra dal bancone.

Poco dopo, sempre lungo la stessa via, ha incrociato nuovamente l’ambulanza e ha lanciato la bottiglia contro il parabrezza, danneggiandolo. I residenti, già in allerta, hanno chiamato il 112. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti rapidamente e hanno bloccato l’uomo mentre si aggirava ancora nella zona, in evidente stato di agitazione.

È stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, rapina aggravata e danneggiamento. Per Chiaiano, un pomeriggio surreale trasformato in incubo.