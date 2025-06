Atripalda accoglie “Visioni Cromatiche”: dal 27 giugno l’arte contemporanea anima la Dogana dei Grani

Dal 27 giugno al 20 luglio 2025, il Palazzo della Dogana dei Grani di Atripalda apre le sue porte all’arte contemporanea con “Visioni Cromatiche – Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea”, un evento che trasformerà lo storico edificio in uno spazio vivo di dialogo tra artisti, opere e pubblico. Organizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Direzione Generale Musei, e in collaborazione con l’Associazione Culturale Arte Europa, la mostra porterà nella cittadina irpina una selezione di opere di artisti italiani e internazionali, offrendo uno spaccato originale e vibrante della creatività contemporanea. L’inaugurazione è prevista per venerdì 27 giugno alle ore 17.00 in via Raffaele Aversa n.32. Il percorso espositivo si snoderà tra pittura, installazioni e linguaggi visivi innovativi, in perfetta armonia con le architetture seicentesche della Dogana, creando un dialogo tra passato e presente che promette di sorprendere e coinvolgere ogni visitatore. «Eventi come questo confermano la vocazione della nostra città all’accoglienza delle espressioni artistiche più diverse, in dialogo con il territorio e le sue bellezze architettoniche» ha dichiarato il delegato alla Cultura Lello Barbarisi, invitando cittadini e appassionati a non perdere questa occasione. “Visioni Cromatiche” sarà visitabile gratuitamente per tutta la durata della mostra: un appuntamento imperdibile per chi ama l’arte e crede nel suo potere di unire, interrogare e ispirare.