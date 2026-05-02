Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono stati impegnati nella giornata di oggi, sabato 2 maggio 2026, in diversi interventi sul territorio.

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino, sono stati impegnati oggi, sabato 2 maggio 2026, in diversi interventi sul territorio.

Nel pomeriggio, intorno alle ore 15:00, le squadre sono intervenute lungo la SS7 bis, all’altezza dell’impianto di calcestruzzi Marinelli, per un incendio di sterpaglie. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, sono state circoscritte e spente, evitando il propagarsi del rogo alle aree limitrofe.

Successivamente, intorno alle ore 18:00, un altro intervento ha riguardato un incendio che ha interessato una struttura di copertura nel cortile di un’abitazione privata nel comune di Monteforte Irpino, in via Aldo Moro. Anche in questo caso, l’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, scongiurando ulteriori danni a persone o cose.

In entrambi gli episodi non si segnalano feriti. Le operazioni si sono concluse con la completa messa in sicurezza dei luoghi interessati.