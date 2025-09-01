Napoli celebra la sua metropolitana d’arte: San Pasquale premiata con il BIG SEE Architecture Award 2025

NAPOLI – Una fermata che sembra un viaggio sott’acqua, con pareti blu che ricordano onde marine e oblò che evocano il relitto di un vascello sommerso. La nuova stazione San Pasquale, inaugurata nel luglio 2024 lungo la Linea 6 della metropolitana, ha ottenuto il BIG SEE Architecture Award 2025 nella categoria Architettura, uno dei riconoscimenti internazionali più prestigiosi nel campo del design.

Progettata dall’architetto italo-sloveno Boris Podrecca e realizzata dal gruppo Webuild in collaborazione con Moccia Irme, la stazione è arricchita dalle opere dell’artista austriaco Peter Kogler. Fa parte del circuito delle “Stazioni dell’Arte”, un progetto che negli ultimi anni ha trasformato la rete metropolitana di Napoli in un museo diffuso e sotterraneo.

La fermata si sviluppa in profondità, articolata su cinque livelli per circa 35 metri di altezza e 100 metri di lunghezza. Le superfici sono rivestite da grandi pannelli in tre tonalità di blu che restituiscono l’effetto del mare, mentre il corten del corpo centrale ospita oblò luminosi che filtrano la luce fino al piano banchina. Secondo la giuria, il valore dell’opera sta nella “polifonia dei materiali e nella capacità di stabilire un dialogo con il contesto urbano e storico della città”.

La linea 6 collega oggi il quartiere Fuorigrotta con Piazza Municipio, attraversando 5,5 chilometri e otto stazioni. San Pasquale, collocata lungo la Riviera di Chiaia, è diventata in pochi mesi una delle fermate più fotografate dai viaggiatori e dai turisti, al pari di Toledo e Università.

Il progetto non si limita all’infrastruttura. L’apertura della stazione ha portato anche a una riqualificazione urbana: Largo Pignatelli è stato ridisegnato come piazza pedonale, con nuove panchine, alberature e spazi verdi. Una trasformazione che restituisce un angolo della città alla vita sociale, unendo funzione e bellezza.

Per Napoli si tratta di un nuovo capitolo in una storia ormai riconosciuta a livello internazionale: quella di una metropolitana che non è soltanto mezzo di trasporto, ma anche esperienza estetica e culturale. Con la vittoria del BIG SEE, San Pasquale conferma la vocazione della città a coniugare tradizione e innovazione, offrendo ai passeggeri molto più di un semplice viaggio sotterraneo.