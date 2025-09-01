Lauro, la musica che unisce: il Coro Interparrocchiale porta in scena la IX edizione del concerto estivo

Lauro (AV) – La musica come linguaggio universale, capace di superare confini e creare legami. È questo il filo conduttore della IX edizione del concerto presentato dal Coro Interparrocchiale del Vallo di Lauro, in programma martedì 3 settembre alle ore 20.00 nella suggestiva cornice della Chiesa Parrocchiale di Piazza Municipio.

L’evento, patrocinato dal Comune di Lauro e inserito all’interno del calendario di #LauroFestival2025, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate irpina.

Con il titolo evocativo “È più bello insieme – Invincibili se vicini”, il concerto punta a sottolineare il valore della condivisione e della comunità. Un messaggio di speranza e unità che si riflette nell’armonia delle voci e nella scelta dei brani, capaci di parlare a un pubblico eterogeneo, dai più giovani agli appassionati di lunga data.

“Il canto corale non è solo musica – spiegano gli organizzatori – ma uno strumento di incontro, di dialogo e di emozione condivisa. È la testimonianza che insieme possiamo costruire bellezza e trasmetterla agli altri”.

Il Coro Interparrocchiale del Vallo di Lauro, ormai realtà consolidata sul territorio, porta avanti da anni un percorso artistico e spirituale che intreccia tradizione e modernità. Ogni edizione del concerto rappresenta un’occasione di crescita e di apertura, non solo per i coristi, ma per l’intera comunità.

La serata del 3 settembre sarà dunque un momento di festa, cultura e spiritualità, nel segno di una musica che avvicina e unisce.