Pompei, quattro turisti spagnoli entrano senza biglietto: denunciati

POMPEI – Hanno scavalcato una recinzione dal lato di via Plinio per introdursi senza biglietto negli Scavi di Pompei. Quattro giovani turisti spagnoli, tre ragazze e un ragazzo tra i 21 e i 26 anni, sono stati fermati dai Carabinieri insieme al personale di vigilanza del Parco Archeologico.

L’episodio, avvenuto ieri, si è concluso con la denuncia dei ragazzi. Le autorità del sito hanno ricordato che la sorveglianza elettronica e il presidio delle forze dell’ordine restano fondamentali per proteggere uno dei luoghi più visitati e fragili del patrimonio culturale mondiale.