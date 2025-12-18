NON È PIÙ. Mugnano del Cardinale in lutto per la scomparsa di Antonio Maio

Si è spento all’età di 75 anni Antonio Maio, figura conosciuta e stimata nella comunità di Mugnano del Cardinale. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e quanti lo hanno conosciuto nel corso della sua vita.

A darne il triste annuncio sono la moglie Francesca Montenero, il figlio Massimiliano, il cognato, i nipoti e tutti i parenti, uniti nel dolore per la perdita di un uomo ricordato per i valori umani e l’attaccamento alla famiglia.

I funerali si svolgeranno domani, 18 dicembre, con partenza alle ore 15:30 dalla casa dell’estinto in via Roma 7 e proseguiranno presso la Parrocchia Maria Santissima del Carmine, dove sarà celebrato il rito religioso. Al termine della funzione, i familiari saluteranno in chiesa quanti vorranno unirsi al loro dolore.

La famiglia ha espresso la volontà di dispensare dai fiori, ringraziando sin d’ora tutti coloro che prenderanno parte alle esequie o che manifesteranno la propria vicinanza in questo momento di grande tristezza.

La comunità di Mugnano del Cardinale si stringe con affetto attorno ai familiari di Antonio Maio, condividendo il ricordo e il rispetto per una vita che lascia un segno nel cuore di chi lo ha conosciuto.