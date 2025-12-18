Mugnano del Cardinale piange Andrea Biancardi, venuto a mancare all’età di 63 anni.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa nelle ultime ore, suscitando cordoglio e profonda partecipazione nella comunità. Andrea Biancardi era una persona conosciuta e stimata, legata alla sua famiglia e al paese, che oggi si stringe con affetto attorno ai suoi cari in questo momento di dolore.

A darne il triste annuncio sono il fratello Antonio con la moglie Franca Sorice, la sorella Teresa con il marito Michele Papa, i nipoti Antonella, Paolo ed Emanuele Papa, Romano e Alessandra Biancardi, insieme agli zii, ai cugini, ai nipoti e a tutti i parenti.

La salma, proveniente dalla Fondazione Clotilde di Cicciano, giungerà oggi , 18 dicembre, alle ore 16.00 presso la Parrocchia Maria SS. del Carmine di Mugnano del Cardinale, dove sarà celebrato il rito funebre. Al termine della cerimonia religiosa, la famiglia saluterà Andrea in chiesa.

La famiglia ha espresso la volontà di dispensare dai fiori, considerando l’annuncio anche come ringraziamento a quanti vorranno partecipare con una preghiera o un pensiero di vicinanza.

Alla famiglia Biancardi giungono le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità mugnanese.