Nola, Supermercati Piccolo – Vulcano Buono: parte la rassegna di cabaret “Pane, parole, pasticceria”

Nola – Pane, parole, pasticceria. E’ l’iniziativa promossa dai Supermercati Piccolo e dal Centro Commerciale Vulcano che partirà venerdì 5 giugno presso la piazza Positano (all’esterno del punto vendita Supermercati Piccolo).

Si tratta di una rassegna di cabaret che si svilupperà lungo tre appuntamenti nel corso del mese di giugno per costituire un’ulteriore occasione di incontro e di aggregazione.

A “tagliare il nastro”, venerdì 5 giugno alle ore 19.00 sarà Rosalia Porcaro con lo spettacolo “E’ semp essa”.

Venerdì 12 giugno alle ore 19.00, sarà la volta di Enzo Fischietti, con lo spettacolo “Storie vere di vita quotidiana”. A chiudere la rassegna, Ciro Giustiniani con lo spettacolo “In piazza”, venerdì 18 giugno alle ore 19.00

Al termine di ogni spettacolo seguirà una degustazione di prodotti tipici dei laboratori di panetteria e di pasticceria, anche quest’anno risultati – per la quarta edizione consecutiva – primi in Italia nel settore della grande distribuzione.

“La nostra mission è quella di garantire un ambiente familiare – afferma l’imprenditore Michele Piccolo – i nostri punti vendita sono spazi che vanno oltre l’esperienza dell’acquisto, ma vogliono favorire la condivisione e le relazioni. Questa rassegna vuole garantire un momento di spensieratezza ed incontro”.