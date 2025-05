MUGNANO. I Carabinieri bloccano pullman pronto a partire per la gita. Risultato non idoneo

Mugnano del Cardinale (AV), nella mattinata odierna i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano, nell’ambito del protocollo “Gite scolastiche in sicurezza”, hanno controllato e bloccato un autobus di una ditta locale, risultato non idoneo alla circolazione per usura dei pneumatici.

Circa 60 studenti dell’Istituto Comprensivo di Mugnano del Cardinale, alcuni dei quali già a bordo del veicolo, hanno atteso l’arrivo del nuovo autobus prima di partire per la gita fuori regione.

I controlli dei Carabinieri continueranno per garantire sicurezza a tutti gli studenti.