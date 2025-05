Reati ambientali e lavoratori in nero: controlli a tappeto dei Carabinieri tra Gesualdo e la Valle del Calore.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, forte di un’intesa siglata con l’Autorità Giudiziaria e della sinergica collaborazione con i reparti speciali dell’Arma, sta proseguendo in modo serrato la propria azione di prevenzione e contrasto dei reati in materia ambientale e delle violazioni alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso dell’ultima settimana, nuovi controlli sono stati svolti nei comuni di Fontanarosa, Gesualdo e Luogosano.

Nel primo caso, la Stazione Carabinieri di Fontanarosa ed il Nucleo Carabinieri Forestali di Mirabella Eclano hanno proceduto ad ispezionare un’azienda, riscontrando alcune irregolarità nella gestione dei rifiuti prodotti dall’opificio. All’esito degli accertamenti il legale rappresentante dell’azienda è stato sanzionato per la mancata compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Un secondo controllo è stato svolto presso un cantiere edile a Gesualdo, dai militari della Compagnia di Mirabella Eclano in sinergia con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino. Dall’ispezione sono emerse plurime violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e che, il committente dei lavori, un uomo originario del Marocco, impiegava due lavoratori in nero. Si procedeva quindi a deferire l’uomo alla competente Procura della Repubblica sanzionando multe per un importo superiore ai 50mila euro.

Infine, durante un controllo eseguito presso alcuni locali pubblici della Valle del Calore, la Stazione Carabinieri di Sant’Angelo all’Esca ha denunciato il titolare di un bar perché aveva organizzato uno spettacolo musicale in assenza di titoli autorizzativi.

Questi specifici servizi, finalizzati anche a garantire il rispetto delle norme poste a tutela dell’ambiente, hanno visto l’impiego complessivo, di oltre 50 pattuglie coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano.

In tale contesto, sempre a Gesualdo, un 30enne del luogo è stato arrestato perché, già gravato da una misura cautelare per violazione della normativa sugli stupefacenti, ha reiteratamente violato le prescrizioni impostegli.

A Taurasi, invece, un 17enne è stato segnalato alla Prefettura di Avellino perché trovato in possesso di una piccola dose di marijuana; mentre un 38enne di Napoli, già noto alle Forze di Polizia, è stato fermato, perquisito ed immediatamente proposto per la misura del Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Mirabella Eclano, poiché si aggirava all’interno del parcheggio di un centro commerciale senza fornire adeguate giustificazioni.

La lotta ad ogni forma di illegalità, soprattutto a quelle potenzialmente in grado di deturpare irrimediabilmente il patrimonio ambientale e la biodiversità che lo anima, figurano tra le priorità dell’Arma irpina.