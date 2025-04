Mugnano del Cardinale in lutto: addio a Salvatore Iovino, storico benzinaio e volto amato della comunità

Mugnano del Cardinale (AV) – La comunità di Mugnano del Cardinale e tutto il Mandamento baianese piangono la scomparsa di Salvatore Iovino, storico benzinaio, uomo, padre e nonno esemplare, venuto a mancare all’età di 66 anni.

Conosciuto e stimato da tutti, Salvatore era molto più di un semplice benzinaio: per decenni è stato un punto di riferimento per intere generazioni, sempre pronto con una parola gentile, un sorriso sincero e la disponibilità che lo hanno reso un volto familiare e rassicurante per chiunque si fermasse alla sua pompa di benzina. Con il suo lavoro onesto e la sua umanità, ha saputo conquistare il rispetto e l’affetto di tutta la comunità.

A darne il triste annuncio la moglie Annamaria Rescigno, i figli Francesco e Rosa, il fratello Biagio, le sorelle Lucia, Angela e Anna, la nuora Pasqualina De Mattei, le nipotine Anna e Raffaella, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.

Le esequie si terranno domani, 26 aprile 2025, alle ore 15:30, presso la Parrocchia Maria SS. della Stella. Dopo il rito religioso, la salma sarà accompagnata al Cimitero di Nola per la sepoltura.

In questo momento di grande dolore, tutta la cittadinanza si stringe attorno alla famiglia Iovino, ricordando Salvatore non solo per il suo instancabile impegno lavorativo, ma anche per l’esempio di rettitudine, generosità e amore per la propria famiglia e la propria terra.