Avella piange la scomparsa di Elena Dello Russo, “Elena ‘a sarta”

La comunità di Avella è in lutto per la scomparsa della signora Elena Dello Russo, affettuosamente conosciuta da tutti come “Elena ‘a sarta”, per via della sua lunga e apprezzata attività di sarta nel paese. È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari lasciando un vuoto profondo in quanti l’hanno conosciuta e stimata.

Elena era una figura storica di Avella, non solo per la sua abilità con ago e filo, ma soprattutto per la sua gentilezza, la disponibilità e il sorriso che non mancava mai nel suo piccolo laboratorio, dove per anni ha confezionato abiti, ascoltato storie, condiviso emozioni. Era il tipo di persona che univa le generazioni, con la saggezza antica di chi ha vissuto con semplicità e dignità.

A darne il triste annuncio il marito Corrado Vincenzo, i figli Maria, Carmine e Filomena, che con dolore comunicano la data dei funerali, che si terranno sabato 26 aprile alle ore 16:30 presso la Chiesa di San Pietro in Avella.

La comunità tutta si stringe attorno alla famiglia Dello Russo in questo momento di grande dolore, nel ricordo affettuoso di una donna che ha saputo farsi voler bene da tutti, con la discrezione e l’eleganza che l’hanno accompagnata per tutta la vita.