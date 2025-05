Mugnano del Cardinale celebra la Giornata Mondiale del Gioco 2025 con una festa all’insegna della tradizione e dell’inclusione.

Mugnano del Cardinale, 28 maggio 2025 – ore 10:00

Presso la sede dei Servizi Sociali Intercomunali – Largo Jerocades

Domani, mercoledì 28 maggio, il Consorzio dei Servizi Sociali “Vallo di Lauro – Baianese” parteciperà con entusiasmo alla Giornata Mondiale del Gioco 2025, un evento promosso dall’UNICEF per sottolineare il valore del gioco come diritto fondamentale per ogni bambino. L’iniziativa è fortemente sostenuta dalla direttrice del Consorzio, dottoressa Rosa Grano, che ha voluto fare di questa giornata un’occasione concreta di incontro, condivisione e crescita comunitaria. L’evento è organizzato dagli operatori del Centro Sociale Polifunzionale ” Centro Benessere Psicologico” del consorzio dei servizi sociali Ambito A6

L’evento si terrà presso la sede dei Servizi Sociali Intercomunali a Mugnano del Cardinale, e vedrà la partecipazione attiva di operatori, educatori, famiglie e istituzioni appartenenti all’Ambito Territoriale A6, che comprende i Comuni di Avella, Baiano, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Quadrelle, Quindici, Sirignano, Sperone e Taurano.

Il filo conduttore dell’iniziativa sarà il gioco tradizionale, semplice e autentico, capace di abbattere le barriere del tempo e dello spazio. In un’epoca dominata dalle tecnologie digitali, tornare a giocare “come una volta” significa riscoprire la bellezza della fantasia, della destrezza e della relazione umana. I giochi selezionati sono inclusivi, accessibili e stimolanti, e offriranno ai bambini e agli adulti l’opportunità di vivere momenti di autentica socialità e divertimento.

A rendere ancora più speciale la giornata sarà la partecipazione di Pasquale Tarantino, figura ben nota al Centro Sociale Polifunzionale “Centro Benessere Psicologico”, che condurrà le attività ludiche con il consueto entusiasmo e la sua contagiosa allegria. Tarantino, nel corso degli anni, ha saputo conquistare il cuore degli utenti con il suo spirito coinvolgente, diventando un punto di riferimento affettivo e umano per il territorio.

L’evento rappresenta anche un prezioso momento di riflessione sul ruolo fondamentale del gioco nello sviluppo dei bambini e nella costruzione di comunità inclusive e solidali. Un’occasione, dunque, non solo per divertirsi, ma anche per riaffermare con forza il diritto di ogni bambino alla libertà, alla felicità e al gioco.

Un sentito ringraziamento va alla dottoressa Rosa Grano per la sua visione lungimirante e per l’impegno profuso nel rendere possibile questa iniziativa, che si propone di lasciare un segno profondo nel cuore della comunità.

Perché giocare non è solo un diritto, ma anche un modo per crescere insieme

(Andrea Salvatore Guerriero)