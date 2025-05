Forino ( Av): Si inaugura una nuova Area Fitness Sportiva Comunale. L’ appuntamento è per Venerdì 30 Maggio

Venerdì 30 Maggio alle ore 17.00 presso il Campo Sportivo” Acierno di Forino ci sarà l’ inaugurazione della nuova “Area Verde Fitness”, un nuovo spazio pubblico dedicato al benessere, allo sport all’aria aperta e alla socialità.La cerimonia vedrà la presenza del Sindaco Antonio Olivieri , delle autorità locali e delle realtà del territorio. Il Programma dell’evento prevede il Saluto istituzionale, la Benedizione dell’area ed il Taglio del nastroL’iniziativa è organizzata in collaborazione con Decathlon, Mamacita Fit Boutique e le associazioni locali, che arricchiranno il pomeriggio con dimostrazioni pratiche sull’utilizzo delle attrezzature sportive e momenti di sport aperti a tutti.La giornata sarà allietata da musica un momento di festa e convivialità per la comunità.

Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento “PNRR Sport e Inclusione Sociale”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Da . Bio