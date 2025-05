“La strabiliante storia di una scrittrice ritrovata”: il debutto letterario di Paola Romano, giovane autrice di origine mugnanese

“La strabiliante storia di una scrittrice ritrovata” è il titolo del romanzo d’esordio di Paola Romano, giovane autrice di origine mugnanese, pubblicato da Distruttori di Terre Edizioni, casa editrice specializzata in narrativa indipendente. Il libro, pensato per un pubblico giovane ma capace di parlare a lettori di ogni età, è già disponibile su Amazon e può essere ordinato in tutte le librerie.

Paola Romano, figlia del professor Paolo Romano, noto docente e figura di riferimento culturale, si affaccia al mondo della letteratura con un’opera che colpisce per freschezza e profondità. La sua scrittura, limpida e avvincente, accompagna il lettore in un viaggio tra realtà e immaginazione, dove una giovane protagonista si trova al centro di un’avventura che unisce mistero, emozione e riscoperta personale.

Il romanzo racconta con delicatezza e ritmo narrativo il percorso di una ragazza alla ricerca della sua identità e del suo posto nel mondo, attraverso l’incontro con una scrittrice dimenticata, tra pagine scomparse e segreti da rivelare. Una trama avvolgente, che stimola la curiosità dei ragazzi e allo stesso tempo apre a riflessioni sulla memoria, sull’importanza delle parole e sul potere trasformativo della scrittura.

La scelta di pubblicare con una realtà indipendente conferma il desiderio dell’autrice di valorizzare un percorso autentico e personale, fuori dalle logiche dell’editoria convenzionale. Con questo primo romanzo, Paola Romano dimostra una notevole maturità narrativa, lasciando intuire una voce originale che potrebbe continuare a crescere nel panorama della narrativa per ragazzi.