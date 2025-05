Pago del Vallo di Lauro, apertura straordinaria del cimitero comunale il 2 giugno

In occasione della Festa della Repubblica, il Comune di Pago del Vallo di Lauro ha disposto l’apertura straordinaria del cimitero comunale per la giornata di lunedì 2 giugno 2025.

A renderlo noto è il responsabile del III Settore, architetta Concetta Russo, attraverso una comunicazione ufficiale in cui si precisa che l’accesso al camposanto sarà consentito dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire alla cittadinanza un’opportunità in più per recarsi in visita ai propri cari anche durante la giornata festiva. L’Amministrazione invita tutta la popolazione a prendere visione dell’avviso e a diffondere l’informazione per garantire la massima partecipazione.